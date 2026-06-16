В Ялте двое пострадали при пожаре в жилом доме

Многоквартирный жилой дом загорелся в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что площадь возгорания составила 560 квадратных метров. Во время тушения частично обрушилась кровля здания. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«Всего для ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 17 единиц техники», - цитирует заявление 360.ru.

Спасатели локализовали пожар на площади 560 квадратных метров. Точная причина возгорания пока не установлена.