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Британия объявила о санкциях против газовозов из России

В санкционный список попали уже более 600 судов, якобы связанных с Россией.
Дима Иванов 16-06-2026 09:00
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что Лондон вводит новый пакет санкций против России. В него вошли суда для перевозки сжиженного природного газа.

«Ожидается, что Великобритания первой введет санкции против нескольких судов-газовозов, перевозящих подсанкционный российский СПГ. Этот пакет мер увеличит число судов, находящихся под санкциями Великобритании, до более чем 600», - заявили в канцелярии премьер-министра.

Новый пакет мер направлен непосредственно против российского теневого флота и финансовых сетей, которые используют для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. Об этом также сообщили в офисе Стармера.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул важность этих шагов в контексте поддержки Украины.

Объявление о санкциях произошло во время саммита G7, который не без скандалов проходит во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня. Как утверждает портал Axios, глава евродипломатии Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили на повышенных тонах на встрече министров G7. Каллас обвинила США в недостаточном оказании давления на Россию, а Рубио ей жестко ответил.

#в стране и мире #Великобритания #Санкции против России #санкции ЕС #кир стармер
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