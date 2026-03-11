МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон: G7 не будут ослаблять антироссийские санкции из-за конфликта с Ираном

На их решение не повлияет даже плачевная ситуация на мировом нефтяном рынке.
Тимур Юсупов 11-03-2026 21:38
© Фото: Lionel Guericolas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейские лидеры отвергли предложения о возможном смягчении антироссийских санкций, даже несмотря на начало вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав стран G7 рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам политика, Евросоюз не намерен снижать санкционное давление на Российскую Федерацию даже с учетом патовой ситуации на мировых нефтяных рынках.

«Мы также заявили на этой встрече G7, что сложившаяся ситуация никоим образом не оправдывает снятие действующих санкций против России», - заявил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует отменить часть санкций в отношении нефтяной отрасли других стран в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта. По неподтвержденной информации, Белый Дом, помимо прочего, рассматривает вопрос ослабления ограничений на торговлю с РФ.

