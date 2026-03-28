Axios: Каллас и Рубио поспорили на повышенных тонах об Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили на повышенных тонах на встрече министров G7. Об этом сообщает Axios.

Все началось с того, что Каллас обвинила США в недостаточном оказании давления на Россию. В ответ Рубио жестко ответил, что США хотят прекратить конфликт на Украине, однако могут остаться в стороне, если Европа найдет лучшее решение.

«Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из переговоров», - ответил Рубио.

Ранее Каллас обвинила Трампа в планах разделить Европу. Она заявила, что американского лидера в принципе не устраивает ЕС как объединение, однако никаких аргументов в пользу своего утверждения не привела.

В свою очередь, Рубио накануне обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи после его слов о гарантиях США для Украины.