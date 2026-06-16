Иранские суда начали проходить через зону блокады США

Иранские суда начали беспрепятственно проходить через зону блокады США в Ормузском проливе после подписания договора между Тегераном и Вашингтоном, сообщает Fars. Уже несколько судов пересекли линию блокировки важного транспортного узла на Ближнем Востоке.

«Согласно навигационной информации судов, иранский танкер VLCC движется из открытых вод в сторону иранских портов и прошел через зону блокады, а судно, перевозящее корма для скота, также движется в сторону страны, проходя через зону блокады», - передает издание.

Кроме того, танкер, перевозящий иранскую нефть, пересек Оманский залив и линию блокады в направлении конечной точки своего пути.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о подписании мирного соглашения между Америкой и Ираном. Также он добавил, что снимает блокаду с Ормузского пролива. Кроме того, по заявлению главы Белого дома, он намерен сделать Соединенные Штаты «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона либо возобновить удары по Тегерану в случае провала соглашения с Ираном по ядерному вопросу.