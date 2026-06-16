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Австралия проведет учения Pitch Black с участием 19 стран

Военно-воздушные учения пройдут с 20 июля по 7 августа с участием более 100 самолетов.
Андрей Юдин 16-06-2026 06:53
© Фото: Tech. Sgt. Nick Wilson, Keystone Press Agency, Global Look Press

Австралия проведет международные военно-воздушные учения Pitch Black 2026 с участием военных из 19 стран в северной части континента в окрестностях городов Дарвин и Тиндал. В рамках мероприятия военные задействуют более 100 самолетов, сообщило Министерство обороны государства.

Учения пройдут с 20 июля по 7 августа, в рамках маневров в них примут участие представители Брунея, Великобритании, Индии, Индонезии, Испании, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Республики Корея, Сингапура, США, Таиланда, Фиджи, Филиппин, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.

По сообщению ведомства, Pitch Black представляет собой крупнейшие международные учения Королевских военно-воздушных сил Австралии. В рамках мероприятия летчики отработают ситуации, максимально приближенные к боевым.

Представитель Королевских ВВС Австралии Мэтт Маккормак сообщал, что учения необходимы для поддержания защиты Австралии и всего региона. Он также добавил, что совместная отработка сложных ситуаций повысит способность военных действовать вместе и продемонстрирует приверженность стабильности в регионе, сообщает ТАСС.

Во второй половине июня военные учения с участием военных США, Франции и Греции пройдут в Армении. Цель Eagle Partner-2026 - повышение уровня взаимодействия подразделений во время миротворческих миссий. Кроме того, сейчас у границ Белоруссии и Калининградской области проходят учения «Отважный кабан», в которых участвуют Литва, Польша и Франция. Маневры проходят в районе Сувалкского коридора, это в 100 километрах от границ между Россией и Республикой Беларусь.

#в стране и мире #учения #австралия #королевские ВВС Австралии #Pitch Black
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