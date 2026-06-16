Маневры с участием военных США, Франции и Греции пройдут в Армении

В Армении пройдут ежегодные учения с участием военных республики, США, Франции и Греции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«С 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ставшие ежегодными военные учения "Eagle Partner-2026". В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США и Национальной гвардии Канзаса в Европе и Африке, Франции, Греции», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что всего задействуют 343 военнослужащих из вышеперечисленных стран-участниц. В Минобороны Армении добавили, что целью маневров является повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

Напомним, подобные учения впервые провели в 2023 году. Тогда в них участвовали около 175 армянских и 85 американских военнослужащих. В Кремле заявляли, что подобные маневры не стабилизируют обстановку в регионе.