Воробьев рассказал о последствиях украинской атаки на Подмосковье

Обломки беспилотников, которые силы ПВО сбили над Московской областью, повредили многоквартирный дом в Электростали, а также несколько жилых домов в Раменском округе и Солнечногорске.

В результате ночной атаки в Подмосковье пострадали шесть человек, включая 13-летнего ребенка, сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

По словам главы региона, в Электростали обломки БПЛА повредили остекление фасада многоквартирного дома на проспекте Ленина с четвертого по 16-й этаж. Также повреждения получил строящийся рядом дом, где пострадали этажи с 12-го по 16-й.

В деревне Григорово Раменского округа после падения обломков загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В деревне Дурыкино под Солнечногорском осколки разбили окна и повредили сайдинг частного дома. Кроме того, повреждения получил фасад административного здания в Черноголовке.

По данным Воробьева, больше всего пострадавших зафиксировали в Электростали, где травмы получили четверо мужчин. Также помощь потребовалась 57-летнему жителю Котельников и 13-летней девочке из Воскресенска.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку 60 БПЛА ВСУ, направлявшихся к Москве.