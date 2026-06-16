МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье пострадало шесть человек при ночной атаке ВСУ

Во время атаки ВСУ получила колото-резаные раны левого бедра 13-летняя девочка в Воскресенском районе.
Андрей Юдин 16-06-2026 13:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Московской области в результате атаки киевских беспилотников, предварительно, пострадали шесть человек. В Воскресенском районе 13-летняя девочка получила колото-резаные раны левого бедра. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в районе Электростали пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. В том же районе на проспекте Ленина обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. В деревне Григорово Раменского округа у двухэтажного дома загорелась кровля. В Черноголовке поврежден фасад административного здания, пострадавших нет.

«За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов», - сказал Воробьев.

По словам губернатора, на всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили 60 украинских дронов, которые направлялись к Москве. В небе над Россией были сбиты 172 украинских беспилотника самолетного типа в ночь на 16 июня.

#в стране и мире #Подмосковье #беспилотники #Московская область #Андрей Воробьев #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 