В Подмосковье пострадало шесть человек при ночной атаке ВСУ

В Московской области в результате атаки киевских беспилотников, предварительно, пострадали шесть человек. В Воскресенском районе 13-летняя девочка получила колото-резаные раны левого бедра. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в районе Электростали пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. В том же районе на проспекте Ленина обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. В деревне Григорово Раменского округа у двухэтажного дома загорелась кровля. В Черноголовке поврежден фасад административного здания, пострадавших нет.

«За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов», - сказал Воробьев.

По словам губернатора, на всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили 60 украинских дронов, которые направлялись к Москве. В небе над Россией были сбиты 172 украинских беспилотника самолетного типа в ночь на 16 июня.