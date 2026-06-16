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Лавров: ЕС развалится, если туда вступит Украина

Глава МИД РФ обратил внимание на внутренние проблемы объединения.
Дима Иванов 16-06-2026 15:02
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вступление Украины в ЕС может быть неплохим событием, в составе с Киевом объединение просто развалится из-за внутренних проблем и противоречий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Зеленского надо туда приглашать», - подчеркнул Лавров на пресс-конференции.

Российский министр также предупредил о «больших неприятностях», если Евросоюз через приглашение Украины хочет стать военным блоком. По его словам, ЕС выстраивает архитектуру безопасности против России.

Кроме того, Лавров назвал возмутительным перезахоронение Киевом останков нацистских преступников, осужденных в Нюрнберге. В одной из церемоний перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника принял участие глава киевского режима Владимир Зеленский.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#Сергей Лавров #Киев #евросоюз #МИД РФ #вступление украины в ес
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