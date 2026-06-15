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Бывший депутат Рады: Украина на пороге социальных взрывов из-за действий ТЦК

В Киеве вспыхнули массовые столкновения населения с сотрудниками военкоматов.
Константин Денисов 15-06-2026 11:50
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Украина находится на пороге социальных взрывов из-за действий сотрудников ТЦК, которые занимаются массовым отловом мужчин на улицах городов для закрытия планов по мобилизации. Об этом рассказал «Звезде» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он отметил тенденцию к тому, что ситуация становится все более напряженной. Если раньше столкновения населения с ТЦК носили единичный характер, то по мере возрастания агрессивности мер с их стороны меняется и тактика жителей, которые дают ожесточенный отпор.

«Я бы сказал, что могло бы перерасти в начало того, что называется бунт бессмысленный и беспощадный. Рано или поздно прольется кровь во многих регионах. Украина уже в преддверии, я бы сказал, таких социальных событий и взрывов, которые касаются оценки действий ТЦКшников, которых в Украине называют не иначе как гестапо», - сказал эксперт.

Накануне в Киеве произошли массовые столкновения жителей города с ТЦК. Количество участников беспорядков составило около сотни человек. Олейник также напомнил, что в прошлом году украинские вузы отчислили 30 тысяч студентов в возрасте старше 25 лет для их последующей мобилизации.

В свою очередь, в ЕС уже обсуждают отмену временной защиты для украинцев призывного возраста. Речь идет о том, чтобы перестать пускать на территорию европейских стран мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

#Украина #наш эксклюзив #мобилизация #тцк
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