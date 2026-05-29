«Плюют в лицо»: как Польша разглядела культ националистов на Украине

Орден Белого орла 3 года назад Владимиру Зеленскому в Варшаве вручил на тот момент президент страны Анджей Дуда. Это высшая награда страны. Тогда он объяснил это углублением отношений между странами, а также вкладом главы киевского режима в защиту прав и свобод. Преемник Дуды Кароль Навроцкий заявляет, что на следующем заседании наградного комитета через 10 дней инициирует лишение Зеленского этого ордена.

«К сожалению, президент Зеленский продемонстрировал, что Украина, прославляя бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии* (признана в России экстремистской и запрещена - прим. ред.), ментально не готова быть частью европейской семьи», - заявил Навроцкий.

До сих пор Польша не была категорически против вступления Украины в ЕС. Хотя министр иностранных дел Радослав Сикорский еще до победы партии Петера Мадьяра на выборах в Венгрии поддержал его слова о недопустимости ускоренной процедуры для Киева.

Пресс-секретарь польского МИДа Мацей Вевиор заявил, что решительно осуждает присвоение центру спецопераций «Север» ВСУ почетного наименования так называемых «Героев Украинской повстанческой армии»*. Но объяснил это, в том числе, опасностью российской пропаганды. В польских ультраправых политических кругах в связи с этим развернулась целая дискуссия.

«Президент Кароль Навроцкий, несомненно, прав в этой ситуации. Потому что этот культ военных преступников, культ Степана Бандеры до сих пор жив на Украине. Долгое время нас пытались обмануть, заставив поверить, что это неправда. Что любой, кто утверждает о существовании такого культа, распространяет российскую пропаганду», - говорит член партии «Конфедерация» Ян Казимеж Адамчик.

Навроцкого поддержал и бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

«Чествуя бандитов из УПА*, президент Украины оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу я продолжу помогать в борьбе с Советами. Президента Зеленского я поддерживать отказываюсь!» - написал он.

В ответ на это советник украинского министра обороны Сергей Стерненко обвинил Польшу в намеренном разжигании конфликта и потворству России.

«Польские власти почитают Пилсудского. Он был идеологом "Волынского эксперимента" и инициатором "умиротворения" - террора, направленного против украинцев в Галиции. Украина никогда не требовала от Польши осуждения Пилсудского. Для Польши он - национальный герой, и мы не вмешиваемся в это решение», - написал он.

Польша - парламентско-президентская республика. А потому реальные полномочия в руках премьера Дональда Туска. Однако и Кароль Навроцкий - не чисто символическая фигура. Он, например, обладает правом вето на принятие любого закона страны. И кроме того, пользуется поддержкой Трампа.

Сегодня посла Украины Василия Боднара вызвали в польский МИД, где указали ему на недопустимость действий Зеленского. Однако ни Дональд Туск, ни министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в связи с этим никак не высказались. А потому в Сейме уже звучат призывы пересмотреть и военную помощь Киеву.

«Нельзя финансировать украинскую армию, раз уж они творят такие вещи. Нельзя вообще вести с Украиной политику, при которой вы молчите, а они плюют нам в лицо», - считает депутат парламента Польши Януш Ковальский.

Киев получил огромную помощь от Польши, в том числе в виде военной техники, говорят политики.

«И вот как украинцы нам отплачивают, называя одно из воинских подразделений в честь героев УПА*, убийц, которые убивали поляков на восточной границе. Это абсолютно неприемлемо», - отмечает член партии «Закон и справедливость» Войцех Скуркевич.

Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, стал президентом страны 2 года назад. Тогда внутриполитическая обстановка в Польше привела к росту ультраправых настроений. Резко выросло число мигрантов, в том числе беженцев с Украины. А количество симпатизирующих им поляков за 3 года сократилось с более чем 50 процентов до 29. После прокатившихся по стране протестов Польша запретила импорт украинского зерна, рапса, кукурузы.

На политическом уровне отношения двух стран омрачил и отказ Киева признать геноцидом Волынскую резню. Еще одной каплей стало участие Зеленского в перезахоронении в этот понедельник одного из лидеров Организации украинских националистов** (признана экстремистской в России и запрещена) - Андрея Мельника.

«На Украине существует открытый культ Бандеры. Там его именем называют школы и города. Есть памятники, новые улицы и Шухевича, и Бандеры. Как долго мы можем закрывать глаза на то, что этих людей, убивавших поляков, отдававших приказы об убийстве поляков, теперь прославляют на Украине?» - говорит член партии «Конфедерация» Михал Незнанский.

Против реабилитации пособников гитлеровской Германии выступил израильский институт Холокоста Яд Вашем. Сразу после этого его главу Даяна Дани включили в список запрещенного в России украинского сайта «Миротворец».

* - Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в РФ.

** - Организация украинских националистов (ОУН) признана экстремистской и запрещена в РФ.