В Евросоюзе есть люди, недовольные работой Каи Каллас на посту главы дипломатии ЕС. Кроме того, есть те, кто считает ее зацикленной на России, сообщает испанская газета El País.

По версии издания, «некоторые дипломаты иронизируют, что институты ЕС с каждым разом все больше похожи на "Игру престолов"». В Брюсселе же начинается соперничество за контроль над дипломатией.

«В этой войне соперничество между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас стало более жестким», - считает El País.

Газета полагает, что за этим спором скрывается глубокая межведомственная конкуренция за контроль над европейской внешней политикой. При этом «многие недовольны работой» Каллас.

Есть сторонники, кто считает главу евродипломатии «слишком "монотематической"» с Россией. Другие указывают, что она допустила множество ошибок. Есть люди, которые критиковали ее за позицию к Израилю и за то, что она недостаточно разбирается в темах, касающихся Ближнего Востока, говорится в материале.

Ранее газета Junge Welt сообщала, что ЕС урежет полномочия дипслужбы из-за антироссийской риторики главы европейской дипломатии Каи Каллас. При исполнении этого решения она лишится возможности «бравировать своей бескомпромиссной риторикой» в отношении России. Кроме того, сообщалось, что глава ЕК не один раз брала на себя главный голос Евросоюза, хотя это входит в полномочия Каллас. Такое поведение Урсулы фон дер Ляйен вытесняло евродипломата с ее позиций и разожгло конфликт между Еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС.