В Европе заявили, что скандал вокруг Каллас могла вызвать фон дер Ляйен

Скандал вокруг главы европейской дипломатии Каи Каллас могла инициировать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на издание Euronews.

Отмечается, что глава ЕК ни раз выполняла функцию главного голоса ЕС, хотя это входит в полномочия Каллас. Подобное поведение постепенно вытесняло евродипломата с ее позиций и разожгло конфликт между еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС.

По данным издания, некоторые дипломаты считают,что скандал, спровоцированный французской прессой, произошел не случайно. Это был результат аппаратной борьбы внутри европейских институтов.

Ранее страны ЕС стали рассматривать возможность сокращения полномочий Каллас и коренную реорганизацию дипломатической службы Европейского союза. Целью таких изменений является желание «повысить эффективность реагирования блока на геополитические вызовы».