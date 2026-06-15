Антироссийская риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас может привести к тому, что ЕС урежет полномочия своей дипслужбы. Об этом сообщила газета Junge Welt (JW).

«Должны быть действительно веские причины для того, чтобы Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать ее полномочия», - цитирует материал aif.ru.

Как отмечает автор материала, при одобрении этого решения Каллас лишится возможности «бравировать свою бескомпромиссную риторику» в отношении России. Кроме того, ей не удастся автоматически исключать Евросоюз из всех переговоров.

Ранее политолог-международник Михаил Кучеров рассказал «Звезде», что конфликт Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен строится на том, что они соревнуются за право определять европейскую внешнюю политику и задавать тон дипломатии ЕС. При этом их политический вес различен.