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В Евросоюзе боятся визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Представители США должны прибыть в российскую столицу в ближайшее время.
Константин Денисов 16-06-2026 10:13
© Фото: Florian Gaertner, www.imago-images.de, Global Look Press

В Евросоюзе всерьез опасаются предстоящего визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, европейские политики увидели в предстоящей поездке представителей Дональда Трампа в российскую столицу желание США и России провести переговоры по Украине без их участия.

«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», - говорится в публикации.

В связи с этим еврочиновники опасаются возникновения разногласий с Трампом на предстоящем саммите G7 и планируют избежать их любой ценой.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердили, что Уиткофф и Кушнер должны прибыть в Москву в ближайшее время, хотя конкретные сроки не назывались. Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на Киев.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #ЕС #переговоры #G7 #джаред кушнер #Стивен Уиткофф
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