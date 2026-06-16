В Евросоюзе боятся визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

В Евросоюзе всерьез опасаются предстоящего визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, европейские политики увидели в предстоящей поездке представителей Дональда Трампа в российскую столицу желание США и России провести переговоры по Украине без их участия.

«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», - говорится в публикации.

В связи с этим еврочиновники опасаются возникновения разногласий с Трампом на предстоящем саммите G7 и планируют избежать их любой ценой.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердили, что Уиткофф и Кушнер должны прибыть в Москву в ближайшее время, хотя конкретные сроки не назывались. Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на Киев.