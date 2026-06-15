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Лавров: Россия привержена договоренностям, достигнутым на Аляске

В Москву должны прибыть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Константин Денисов 15-06-2026 13:57
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Россия остается приверженной договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы ожидаем очередной визит Уиткоффа и Кушнера. Они расскажут, как Вашингтон планирует реализовать основанные на их предложениях договоренности», - сказал Лавров журналистам.

Ранее приезд в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера анонсировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что стороны находятся в постоянном контакте, а встреча должна состояться в июне.

Эту информацию подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что конкретной даты визита американских переговорщиков пока нет, но их ждут в любой момент.

Известно также, что Уиткофф и Кушнер не делились с Кремлем информацией о беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, из чего в Москве сделали вывод о том, что новых сведений об урегулировании конфликта на данный момент нет.

#Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #переговоры #джаред кушнер #Стивен Уиткофф
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