Лавров: Россия привержена договоренностям, достигнутым на Аляске

Россия остается приверженной договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы ожидаем очередной визит Уиткоффа и Кушнера. Они расскажут, как Вашингтон планирует реализовать основанные на их предложениях договоренности», - сказал Лавров журналистам.

Ранее приезд в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера анонсировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что стороны находятся в постоянном контакте, а встреча должна состояться в июне.

Эту информацию подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что конкретной даты визита американских переговорщиков пока нет, но их ждут в любой момент.

Известно также, что Уиткофф и Кушнер не делились с Кремлем информацией о беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, из чего в Москве сделали вывод о том, что новых сведений об урегулировании конфликта на данный момент нет.