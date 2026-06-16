До пожара в Киево-Печерской лавре киевский режим планировал купить ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot с истекшим сроком годности, сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Есть одна деталь, которая составляет фон этого дела и которую, кажется, никто ни в Киеве, ни в Брюсселе не хочет упоминать. Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить перехватчики для ракет Patriot с "истекающим сроком годности"», - говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что, несмотря на осквернение святыни киевским режимом, сразу после пожара ее посетил Владимир Зеленский и отметил происшествие как «одно из величайших преступлений России против христианской культуры».

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции Макрон и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожарами в Киево-Печерской лавре. По их словам, она будто бы была подвергнута ударам Вооруженных сил РФ. Также они вспомнили, что храм является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом ЕС игнорировал факт разграбления Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского.

Официальное заявление Министерства обороны России гласило, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Причиной ведомство назвало неисправность из-за использования ракет с истекшим сроком годности.

В разговоре со «Звездой» военный эксперт Алексей Леонков добавил, что проблемы с просроченными боеприпасами были у ВСУ в 2023 году. В это время киевский режим испытывал нехватку боеприпасов советского производства для своих систем ПВО и получал такие ракеты из стран Восточной Европы.