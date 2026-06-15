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Военный эксперт Леонков напомнил о сбоях ракет Patriot на Ближнем Востоке

В Минобороны России ранее сообщили, что здания Киево-Печерской лавры повредила ракета американского ЗРК Patriot.
15-06-2026 13:48
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

После заявления Минобороны России о том, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры мог быть поврежден ракетой ЗРК Patriot, военный эксперт Алексей Леонков напомнил о случаях нештатного срабатывания системы на Ближнем Востоке и Украине.

В беседе со «Звездой» специалист отметил, что проблемы с просроченными зенитными ракетами уже фиксировались ранее. По его словам, еще в 2023 году Украина испытывала дефицит боеприпасов советского производства для своих систем ПВО и получала такие ракеты из стран Восточной Европы.

«Выяснилось, что часть этих ракет имела истекшие сроки эксплуатации. Их применение не гарантировало ни точного выхода на цель, ни устойчивого полета. Тогда появлялось множество кадров, когда такие ракеты попадали в жилые дома и гражданские объекты», - пояснил эксперт.

Позже, по словам Леонкова, западные страны начали активнее поставлять Киеву американские комплексы Patriot. Однако интенсивное использование этих систем в различных конфликтах привело к существенному расходу боеприпасов. Эксперт обратил внимание, что аналогичные случаи нештатной работы Patriot фиксировались во время противостояния Израиля и Ирана, а также в странах Персидского залива.

«Были многочисленные видео, где ракеты вместо поражения целей падали на землю или попадали в различные объекты. Подобные случаи наблюдались как в Израиле, так и в странах региона, которые использовали Patriot для перехвата иранских баллистических ракет», - отметил Леонков.

По мнению специалиста, сейчас похожая ситуация может наблюдаться и на Украине. Он напомнил, что ранее Владимир Зеленский публично призывал западных партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны России заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве допустили, что одной из причин инцидента могла стать передача Украине ракет с истекшими сроками годности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Патриот #Украина #наш эксклюзив #Киево-Печерская Лавра
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