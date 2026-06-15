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Минобороны: комплекс зданий Киево-Печерской лавры поврежден ракетой Patriot

Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали Украине ракеты с истекшими сроками годности, подчеркнули в ведомстве.
15-06-2026 10:20
© Фото: ГУ ДСНС Украины в г. Киеве

Министерство обороны России заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры повредила ракета американского зенитного комплекса Patriot. Причиной ведомство назвало некорректную работу системы ПВО, в том числе из-за использования ракет с истекшими сроками годности, поставленных Украине западными странами.

Соответствующее заявление Минобороны РФ сделало после ночного массированного удара по объектам на территории Украины. По данным ведомства, Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В Минобороны сообщили, что среди пораженных объектов оказались предприятия, занимающиеся производством и ремонтом беспилотников, радиолокационных систем, авиационной техники и комплектующих военного назначения. Также, как утверждается, удары были нанесены по военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в Киеве.

Ведомство заявило, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены. При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Патриот #ЗРК #Киево-Печерская Лавра
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