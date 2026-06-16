CNN: США готовы на разморозку активов Ирана только при взаимных уступках

Соединенные Штаты могут несколько ослабить ограничительные меры в отношении Ирана, но исключительно в ответ на действия самой Исламской республики. Об этом сообщил представитель американской администрации для CNN.

Как отметил собеседник телеканала, Вашингтон и Тегеран сейчас находятся в самом начале пути по выстраиванию взаимного доверия. Он добавил, что американская сторона настроена на разблокировку замороженных иранских активов и послабление санкционного режима. При этом чиновник уточнил, что первые меры будут символическими и взаимными, то есть США предпримут небольшие шаги, если Иран также продемонстрирует готовность выполнять свои обязательства. Конкретные виды ограничений, которые могут быть ослаблены, представитель администрации не назвал.

Другой высокопоставленный сотрудник вашингтонской администрации заверил, что ни США, ни другие страны пока не приступали к размораживанию иранских активов. Он также выразил уверенность, что страны Персидского залива не станут действовать в одностороннем порядке без согласования с Вашингтоном. По его словам, предположения о том, что Катар, ОАЭ или другие государства региона заключат сепаратные сделки с Ираном, выглядят не просто маловероятными, а абсурдными.

Ранее Соединенные Штаты и Исламская республика достигли соглашения по сделке. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Тегераном подписан, однако детали не уточнил. Напомним, что военный конфликт между Вашингтоном и Израилем с одной стороны и Ираном с другой начался 28 февраля.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков рассказал, что сделка между США и Ираном заморозит цены на нефть на уровне $70-80, но может привести к развалу ОПЕК.





