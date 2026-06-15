Аналитик: сделка США с Ираном заморозит цены на нефть, но может развалить ОПЕК

Сделка между США и Ираном заморозит цены на нефть на уровне $70-80, но может привести к развалу ОПЕК. Таким мнением поделился со «Звездой» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, тем странам, которые истощили свои запасы за время блокировки Ормузского пролива, необходимо будет восполнять потери, и это сохранит высокий спрос на сырье. При таком раскладе цена на российскую нефть составит $50-60, при том что в конце 2025 - начале 2026 года она находилась на уровне $40.

Однако сохранение ограничений в отношении Ирана при возобновлении движения по Ормузскому проливу может привести к развалу ОПЕК и ОПЕК+ после выхода из соглашения ОАЭ.

«Встанет вопрос: если снимают санкции, Иран должен взять на себя какие-то обязательства по ограничению добычи. Если он этого не сделает, то, конечно, другие участники тоже поставят вопрос: "А почему ОАЭ можно выйти, добывать сколько хочешь? Почему Ирану можно добывать сколько хочешь, а нам всем нужно тут ограничивать свое производство? Нет, мы тоже хотим сколько угодно добывать". И поэтому это дополнительный риск развала ОПЕК», - объяснил эксперт.

В свою очередь, аннулирование договора приведет к неконтролируемому росту добычи нефти и резкому снижению цен на фоне перепроизводства, что также спровоцирует кризис в этой отрасли.

Юшков указал на то, что небольшое снижение цен на энергоресурсы уже произошло после новостей о соглашении между США и Ираном, но дальнейшее падение стоимости замедлится.

Ранее директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в разговоре с телеканалом «Звезда» предупредил о том, что Израиль постарается всеми силами продлить блокаду Ирана, поскольку ему невыгодно заключение мира между Вашингтоном и Тегераном.