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До 17 выросло число готовых снять с Ирана санкции стран

Ранее Великобритания, Италия, Германия и Франция заявили о готовности отменить ограничения.
Глеб Владовский 16-06-2026 00:26
© Фото: Rouzbeh Fouladi ZUMAPRESS.com Globallookpress

Еще 13 стран выразили готовность снять санкции против Ирана в ответ на его конкретные действия по ядерной программе. Таким образом, число таких государств выросло до 17. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит.

«О готовности снять рестрикции заявили Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия», - цитирует перечень Life.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Италия, Германия и Франция заявили о готовности снять санкции в отношении Ирана после завершения сделки с США. Отмечается, что вышеперечисленные страны готовы к работе с Вашингтоном и региональными партнерами ради сохранения текущей динамики и достижения долгосрочного дипломатического урегулирования. Кроме того, лидеры государств призвали срочно открыть Ормузский пролив для обеспечения безусловной и неограниченной свободы судоходства.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном по сделке. В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф уточнил, что обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций, в том числе, в Ливане. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.

#в стране и мире #Иран #Ядерная сделка #Отмена санкций
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