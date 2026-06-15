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Ряд стран Европы выразил готовность снять санкции с Ирана

Страны также заявили о необходимости срочно открыть Ормузский пролив.
Глеб Владовский 15-06-2026 05:45
© Фото: IMAGOZoonar.com Smilla72 Globallookpress

Великобритания, Франция, Германия и Италия сообщили о готовности снять санкции в отношении Ирана после завершения сделки с США. Об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

«Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Тегераном и МАГАТЭ до конца. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана», - говорится в тексте.

Отмечается, что вышеперечисленные страны готовы к работе с Вашингтоном и региональными партнерами ради сохранения текущей динамики и достижения долгосрочного дипломатического урегулирования. Кроме того, лидеры государств призвали срочно открыть Ормузский пролив для обеспечения безусловной и неограниченной свободы судоходства.

Ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил роль российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта в Иране.

#в стране и мире #Франция #италия #Германия #Иран #Великобритания #Отмена санкций
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