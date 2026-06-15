Генсек ООН поприветствовал соглашение между США и Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобряет достижение мирной договоренности между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом говорится в заявлении, распространенном среди журналистов.

В документе указано, что Гутерриш приветствует объявленное сторонами соглашение. Оно предусматривает незамедлительное и постоянное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также создание основы для последующих раундов переговоров.

В заявлении подчеркивается, что достигнутая договоренность представляет собой важный шаг на пути к мирному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли соглашения по сделке. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп. Позже МИД Исламской республики заявил о своей победе в конфликте с Соединенными Штатами. Согласно проекту меморандума о взаимопонимании, Вашингтон обязуется, в том числе, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела Ирана и уважению суверенитета.