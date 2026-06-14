МИД Ирана заявил о победе в конфликте с США

МИД Ирана заявил о своей победе в конфликте с США. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы внешнеполитического ведомства Исламской республики Казема Гарибабади.

«Мы одержали победу над Америкой. В меморандуме они обязались положить конец конфликту», - говорится в материале.

Как сообщает агентство Mehr, согласно проекту меморандума о взаимопонимании, США обязуются, в том числе, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела Ирана и уважению суверенитета, а также вывести свои войска из близких к Исламской республике регионов. Кроме того, Вашингтон и его союзники должны предоставить план реконструкции объектов Ирана на 300 млрд долларов и снять морскую блокаду в течение 30 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижения соглашения по сделке с Ираном.