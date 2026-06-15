Нетаньяху назвал главный итог войны с Ираном

В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ключевым итогом военной операции против Ирана стало снятие риска немедленного уничтожения Израиля. Об этом он заявил в своем выступлении перед нацией.

Руководитель еврейского государства пояснил, что в ответ на запросы граждан о достигнутых успехах главным считается именно предотвращение риска немедленного уничтожения страны. Он напомнил, что совместно с американскими партнерами была реализована самая масштабная ударная операция в истории Израиля.

В ходе нее, как отметил Нетаньяху, удалось сорвать разработки иранских ученых-ядерщиков, нанести удар по руководству режима и вывести из строя ядерные объекты. Кроме того, израильские силы уничтожили значительное количество ракет и большую часть предприятий по их производству. Премьер также добавил, что были атакованы многочисленные военные объекты и объекты инфраструктуры, а также полностью разгромлен военно-морской флот противника.

Напомним, что Соединенные Штаты и Иран заключили мирное соглашение. Церемония подписания сделки должна была состояться 19 июня в Швейцарии, однако позже президент США Дональд Трамп рассказал, что меморандум с Ираном подписан. Детали остаются неизвестны.

Также американский лидер сообщил, что в Ормузском проливе началось движение кораблей. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал публикацию полного текста американо-иранского соглашения на этой неделе.