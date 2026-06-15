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Нетаньяху назвал главный итог войны с Ираном

Ранее Соединенные Штаты и Иран заключили мирное соглашение.
Дарья Неяскина 15-06-2026 23:55
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press

В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ключевым итогом военной операции против Ирана стало снятие риска немедленного уничтожения Израиля. Об этом он заявил в своем выступлении перед нацией.

Руководитель еврейского государства пояснил, что в ответ на запросы граждан о достигнутых успехах главным считается именно предотвращение риска немедленного уничтожения страны. Он напомнил, что совместно с американскими партнерами была реализована самая масштабная ударная операция в истории Израиля.

В ходе нее, как отметил Нетаньяху, удалось сорвать разработки иранских ученых-ядерщиков, нанести удар по руководству режима и вывести из строя ядерные объекты. Кроме того, израильские силы уничтожили значительное количество ракет и большую часть предприятий по их производству. Премьер также добавил, что были атакованы многочисленные военные объекты и объекты инфраструктуры, а также полностью разгромлен военно-морской флот противника.

Напомним, что Соединенные Штаты и Иран заключили мирное соглашение. Церемония подписания сделки должна была состояться 19 июня в Швейцарии, однако позже президент США Дональд Трамп рассказал, что меморандум с Ираном подписан. Детали остаются неизвестны.  

Также американский лидер сообщил, что в Ормузском проливе началось движение кораблей. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Вэнс  анонсировал публикацию полного текста американо-иранского соглашения на этой неделе.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #сделка
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