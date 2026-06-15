Трамп заявил о начале движения по Ормузскому проливу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале движения кораблей по Ормузскому проливу, многие из которых загружены нефтью. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Они двигаются по южному "шоссе", которое совершенно безопасно и чисто. Есть и другие районы для движения!» - написал глава Белого дома.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, утверждение о разморозке Ирану 24 миллиарда долларов является ложью. Он отметил, что эта цифра «нигде не упоминается ни в одном из текстов».

«Мы заявили о готовности обсудить разморозку активов, но гораздо более важным вопросом является снятие санкций с их экономики - при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе», - сказал Вэнс каналу CBS.

Вице-президент также анонсировал публикацию полного текста американо-иранского соглашения на этой неделе.

Напомним, президент Соединенных Штатов сообщил о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.