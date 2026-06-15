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Орбан пригрозила Украине остановкой переговоров о членстве в ЕС

По словам главы МИД Венгрии Аниты Орбан, замедление рассмотрения членства в союзе может произойти из-за невыполнения договоренностей о правах венгров в Закарпатской области.
Андрей Юдин 15-06-2026 13:36
© Фото: Thomas Frey, imageBROKER.com, Global Look Press

Переговоры о членстве Украины в ЕС приостановят, если Киев не выполнит соглашение с Будапештом по правам венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Она отметила, что 3 июня между странами заключена договоренность о возвращении этническим венграм в Закарпатской области прав в политической, административной, культурной и образовательной сферах. Сегодня стартуют переговоры с Украиной, посвященные темам основных прав, демократии и верховенства закона.

«В этот процесс вошло соглашение, достигнутое обеими сторонами. Это означает, что если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», - подчеркнула Орбан.

Министр отметила, что Венгрия выступает за присоединение Украины на основе результатов реформ, с учетом требований, которые предъявляют все кандидаты, и другой процесс Будапешт не поддержит.

В начале июня премьер-министр республики Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не потерпит ускоренного вступления Украины в ЕС. Глава правительства отметил, что Будапешт не приемлет двойных стандартов и не видит необходимости в ускоренном присоединении Киева.

#в стране и мире #Украина #ЕС #Венгрия #МИД Венгрии #евросюз #членство в ЕС #анита орбан
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