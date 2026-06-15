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Вэнс сообщил, что США и Иран подписали сделку «в электронном виде»

Вице-президент США также добавил, что деньги Ирана разморожены не были.
Вероника Левшина 15-06-2026 17:44
© Фото: Maik Meyer, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сделка между США и Ираном была подписана «в электронном виде». Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу АВС.

«Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера, и никакие деньги не были разморожены», - отметил Вэнс.

Ранее агентство Mehr сообщило, что после начала переговоров США должны разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. Также Соединенные Штаты и союзники должны инвестировать в восстановление Ирана не менее 300 миллиардов долларов.

На что Вэнс в интервью СВS сказал, что утверждение о разморозке иранских активов является ложью. Он также анонсировал публикацию полного текста американо-иранского соглашения на этой неделе.

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