«Дорогой друг»: Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением своему китайскому коллеге Си Цзиньпину. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», - говорится в телеграмме.

В своем послании Путин отметил, что тепло вспоминает встречу в Пекине, которая подтвердила позитивное развитие российско-китайских связей на основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют важное значение для дальнейшего укрепления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

«Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка», - сообщил в телеграмме президент России.

Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения, основанные на уважении и взаимном доверии. По его словам, российский лидер пожелал китайскому коллеге успехов, а по-дружески - здоровья и счастья.

Ранее CNN сообщило, что визит президента России в Китай прошел в более открытой и дружелюбной атмосфере, чем поездка американского президента. Си Цзиньпин назвал отношения с Россией «силой спокойствия посреди хаоса». Кроме того, Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином прошли проверку на прочность временем. Он добавил, что партнерство двух стран стало образцом межгосударственных связей.