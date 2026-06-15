Подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 15 июня.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль российских войск в результате решительных наступательных действий.

Одновременно российские штурмовые подразделения продолжают активное наступление в Константиновке. По данным Минобороны, бои идут в юго-западной части города.

За последние сутки под контроль российских подразделений перешло более 100 зданий. Потери украинской стороны оцениваются более чем в 100 военнослужащих. Также, по данным Минобороны, уничтожены три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

На фоне продвижения российских войск Киев ускоряет эвакуацию предприятий и учреждений из ряда населенных пунктов Донбасса. В военном ведомстве считают, что масштаб и срочность вывоза объектов из Дружковки, Краматорска и Славянска свидетельствуют о подготовке украинских властей к возможной утрате Славянско-Краматорской агломерации в случае дальнейшего продвижения российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.