МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий группировки войск «Юг».
15-06-2026 13:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 15 июня.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль российских войск в результате решительных наступательных действий.

Одновременно российские штурмовые подразделения продолжают активное наступление в Константиновке. По данным Минобороны, бои идут в юго-западной части города.

За последние сутки под контроль российских подразделений перешло более 100 зданий. Потери украинской стороны оцениваются более чем в 100 военнослужащих. Также, по данным Минобороны, уничтожены три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

На фоне продвижения российских войск Киев ускоряет эвакуацию предприятий и учреждений из ряда населенных пунктов Донбасса. В военном ведомстве считают, что масштаб и срочность вывоза объектов из Дружковки, Краматорска и Славянска свидетельствуют о подготовке украинских властей к возможной утрате Славянско-Краматорской агломерации в случае дальнейшего продвижения российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #группировка юг #артема
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 