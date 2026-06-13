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Дроноводы показали уничтожение боевиков ВСУ в Константиновке

Украинские националисты пытались скрытно перемещаться на позициях, но были остановлены ударами дронов-камикадзе и точными сбросами наших операторов БПЛА.
13-06-2026 15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских боевиков. Они были сделаны в ходе успешного продвижения «Южной» группировки в Константиновке Донецкой Народной Республики.

В оборонном ведомстве рассказали, что расчеты ударных дронов группировки нанесли поражение живой силе противника. Операторы БПЛА осуществили удары FPV-дронами и точные сбросы боеприпасов, уничтожив боевиков,  пытавшихся скрытно перемещаться  на позициях.

За сутки в Константиновке наши штурмовики освободили 172 здания. Бойцы ВС РФ успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок. Они завершают зачистку Первомайского района.

В Минобороны России сообщили об уничтожении до 40 украинских боевиков, трех боевых бронированных машин и четырех автомобилей. Константиновку освобождают штурмовые группы 3-й и 8-й армий и 3-го армейского корпуса. По данным российского оборонного ведомства, в данный момент завершается зачистка Первомайского района.

Также сообщается, что «Южная» группировка заметно улучшила положение по переднему краю. Наши бойцы нанесли удары по формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пискуновки в ДНР.

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения спецоперации. Он пообщался с расчетом 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б», который действует в районе Константиновки. Командир орудия рассказал ему, как украинские дроноводы не спаслись даже под железобетоном от его точной стрельбы. Боевики регулярно используют железобетонные перекрытия подвалов частных домов на северо-западе Константиновки как укрытие. Но 152-миллиметровый калибр ставит точку и в этих попытках. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #штурмовики #константиновка #Дроноводы
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