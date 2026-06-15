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МО РФ: противник форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска

Враг ускоряет эвакуационные мероприятия в условиях быстрого продвижения подразделений группировки войск «Юг» в Константиновке.
15-06-2026 13:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что противник форсирует эвакуацию предприятий из населенных пунктов Дружковка и Славянск на территории ДНР. Это происходит в условиях быстрого продвижения подразделений группировки войск «Юг» в городе Константиновка.

Уточнено, что в Дружковке подготовительные мероприятия для эвакуации стартовали на Дружковском машиностроительном заводе (ремонт бронетехники ВСУ), Дружковском метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш» (производство электротехнического оборудования).

В Славянске спланирована эвакуация Славянского машиностроительного завода, Славянского завода тяжелого машиностроения, Славянского завода строительных машин, а также завода «Зевс-керамика». На их территории осуществлялся ремонт военной техники и вооружения. Также готовится к эвакуации Государственный НИИ высоких напряжений, где собирали беспилотники. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что масштаб и срочность эвакуации из Дружковки, Краматорска и Славянска говорят о том, что киевский режим готовится к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль российских войск. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #эвакуация #Славянск #константиновка #группировка юг #Дружковка
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