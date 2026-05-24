Фон дер Ляйен: ЕС готовит 21-й пакет санкций против РФ

Европейский союз готовит 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Экономика России все больше страдает от наших жестких санкций. Мы уже сейчас готовим следующий пакет», - сказала она.

Ранее Politico сообщила, что Евросоюз планирует изменить порядок продления антироссийских санкций. Отмечалось, что уже летом ЕС хочет продлить действующие ограничения сразу на год.

Совет Евросоюза принял 20-й пакет антироссийских санкций в апреле. Тогда же глава законодательного органа Антониу Кошта сообщил об утверждении кредита для киевского режима в размере 90 млрд евро.