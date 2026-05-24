Фон дер Ляйен: ЕС готовит 21-й пакет санкций против РФ

Глава Еврокомиссии отметила, что экономика России якобы все больше страдает от «жестких санкций» ЕС.
Гоар Хачатурян 26-05-2026 19:38
© Фото: Helena Dolderer, dpa, Global Look Press

Европейский союз готовит 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Экономика России все больше страдает от наших жестких санкций. Мы уже сейчас готовим следующий пакет», - сказала она.

Ранее Politico сообщила, что Евросоюз планирует изменить порядок продления антироссийских санкций. Отмечалось, что уже летом ЕС хочет продлить действующие ограничения сразу на год.

Совет Евросоюза принял 20-й пакет антироссийских санкций в апреле. Тогда же глава законодательного органа Антониу Кошта сообщил об утверждении кредита для киевского режима в размере 90 млрд евро.

#Россия #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #пакет санкций
