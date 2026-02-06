Фон дер Ляйен озвучила новый пакет санкций ЕС против России

Двадцатый пакет европейских санкций против России будет включать запрет на обслуживание перевозок российской нефти, также туда внесут 20 российских региональных банков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пакет санкций против РФ будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти», - цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС внесет в список 43 танкера, перевозящих российскую нефть. Теперь число таких судов достигло 640. Также в список планируется внести 20 региональных российских банков и запреты на транзакции. Помимо этого, странам Евросоюза будет запрещено поставлять в Россию товары на 360 миллионов евро в год.

Как рассказала глава ЕК, странам Евросоюза запретят экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники. Кроме этого, в 20-м пакете санкций странам ЕС будет запрещено покупать у России металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 миллионов евро в год.

Управляющий директор центра финансового консультирования Максим Худалов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» объяснил, что новый пакет санкций, в рамках которого ЕС рассматривает возможность запретить себе покупать у России иридий, родий, платину и медь, на Москве никак не скажется. По словам эксперта, на платиноиды вводить санкции бессмысленно, потому что их объемы перевозки «крошечные». Худалов подчеркнул, что санкции на медь - Россия поставляла 30 тысяч тонн - это не те объемы, которые «заставят нас испугаться» при производстве в миллион тонн.