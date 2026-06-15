В Омской области введут запрет на продажу вейпов с 1 сентября

В Омской области власти планируют ввести с 1 сентября запрет на продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Решение было принято на фоне утверждения Государственной думой федерального закона, предоставляющего регионам право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина.

«Поручил региональному Минздраву до 1 августа разработать проект закона Омской области, предусматривающий запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина на территории Омской области», - отметил в своем заявлении Хоценко.

Он также добавил, что органы власти и местного самоуправления до 1 сентября нынешнего года должны согласовать подготовленный законопроект о запрете электронных сигарет.

В марте Государственная дума приняла закон, направленный на усиление охраны здоровья детей. В рамках постановления сайты по продаже вейпов и табака будут блокироваться незамедлительно. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России.