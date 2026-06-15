МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Омской области введут запрет на продажу вейпов с 1 сентября

Решение принято на фоне одобрения Государственной думой закона о праве регионов на введение полного запрета на розничную продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина.
Андрей Юдин 15-06-2026 10:53
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В Омской области власти планируют ввести с 1 сентября запрет на продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Решение было принято на фоне утверждения Государственной думой федерального закона, предоставляющего регионам право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина.

«Поручил региональному Минздраву до 1 августа разработать проект закона Омской области, предусматривающий запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина на территории Омской области», - отметил в своем заявлении Хоценко.

Он также добавил, что органы власти и местного самоуправления до 1 сентября нынешнего года должны согласовать подготовленный законопроект о запрете электронных сигарет.

В марте Государственная дума приняла закон, направленный на усиление охраны здоровья детей. В рамках постановления сайты по продаже вейпов и табака будут блокироваться незамедлительно. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России.

#в стране и мире #Омская область #вейпы #Виталий Хоценко #запрет вейпов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 