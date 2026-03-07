В ГД рассказали о новых законах, направленных на охрану детского здоровья

Законы, направленные на усиление охраны здоровья детей, вступили в силу в России с началом весны, сообщает пресс-служба Госдумы.

«С началом весны вступили в силу нормы законодательства, направленные на усиление охраны здоровья граждан», - говорится в сообщении.

В Государственной думе подчеркнули, что прежде всего новые законы направлены на защиту здоровья детей и подростков. Сообщается, что с 1 марта в рекламе энергетиков запрещено обращаться к несовершеннолетним. Также нельзя будет сообщать о наличии в составе энергетиков витаминов или биологически активных добавок. Помимо этого, сайты, на которых продают табак и вейпы, будут блокироваться незамедлительно. Для этого не нужно будет ждать решения суда.

Административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств стала строже. В ГД отметили, что парламентарии последовательно работают над совершенствованием законодательства, направленного на защиту здоровья граждан России, особенно детей, от потенциальных угроз.

«Для этого только в прошлом году депутатами принято восемь законов, в текущем - еще два», - объяснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вступил в силу год назад, 1 марта 2025 года. По его словам, этот закон депутаты инициировали после многочисленных обращений родительского сообщества и медиков. Вред от энергетических напитков очевиден: риск сердечно-сосудистых осложнений, диабета, других нарушений. Также по инициативе ГД ужесточили наказание за продажу таких напитков детям. Штрафы увеличили до полумиллиона рублей. Володин заключил, что теперь депутаты идут дальше: усиливают требования к рекламе, вводят другие ограничения, цель которых - сохранить здоровье будущих поколений.

Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к предложению ввести полный запрет на продажу вейпов на территории страны. Об этом он заявил в прошлом году, в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. При этом президент добавил, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди подрастающего поколения.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре со «Звездой» рассказала, что важно и нужно ограничить доступ к электронным сигаретам, особенно для детей. У них не должно быть возможности покупать вейпы и, тем более, курить их. Электронные устройства для потребления никотиносодержащей продукции могу быть даже опаснее сигарет. Если влияние табака на организм изучено, то подогретая химическая жидкость, которая содержится в вейпах, не проходила длительных исследований. Зависимость от таких устройств может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности к заболеваниям легких.