Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России

Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к предложению ввести полный запрет на продажу вейпов на территории страны. Об этом он заявил во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

С просьбой к главе государства обратилась руководитель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила положительный опыт запрета вейпов в странах СНГ и других государствах мира, подчеркнув необходимость аналогичных мер в России для защиты здоровья молодежи.

«Вот, Дмитрий Николаевич (вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Прим. ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», - сказал Путин.

При этом президент добавил, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди подрастающего поколения. Идея полного запрета на вейпы обсуждается в России на фоне растущей обеспокоенности их влиянием на здоровье, особенно среди несовершеннолетних.

Ранее в 2025 году ряд регионов, включая Тюменскую область, инициировали локальные ограничения на продажу таких устройств и жидкостей для них.

Поддержка правительства может ускорить внесение федерального законопроекта в Госдуму, где, по словам спикера Вячеслава Володина, абсолютное большинство депутатов готово его одобрить.