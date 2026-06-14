Израильские чиновники обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном

Власти Израиля недовольны анонсированным подписанием сделки между США и Ираном. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на портал Ynet.

Один из источников в интервью изданию назвал предстоящее соглашение плохим. Говоря об этом, он заявил, что сделка вредит израильским интересам.

Еще один чиновник считает, что соглашение США и Ирана – полный провал. Он открыто заявил, что американский президент Дональд Трамп подставил израильтян.

«Трамп нас подставил!», — заключил собеседник портала.

Напомним, Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что сделка с Ираном будет подписана 14 июня. С его слов, сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех.

Накануне стало известно, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии на следующей неделе. Трамп надеется, что предстоящая сделка закроет Тегерану путь к ядерному оружию.