Трамп пригрозил «дискомбобулировать» противников

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением секретного оружия под названием «дискомбобулятор». Картинку на эту тему он разместил в социальной сети Truth Social.

Сгенерированное изображение подписано фразой «Вас дискомбобулируют». На нем американский лидер, предположительно находящийся на авианосце, разглядывает через бинокль корабли с американским флагом и истребители, летящие сквозь облака.

Трамп не уточнил, к кому конкретно относится его угроза. Слово «дискомбобулятор» можно дословно перевести на русский как «дезориентатор». Оно образовано от английского глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса -or.

В январе New York Post сообщила со ссылкой на венесуэльского военного, что в ходе американской операции по захвату президента Николаса Мадуро были использованы неизвестные вооружения, испускающие мощные звуковые волны. Позже Трамп раскрыл название этого секретного оружия - «дискомбобулятор».

Потом американский лидер заявил, что сам придумал это название. По его словам, американские военные успешно обезвредили противника в Венесуэле без потерь среди личного состава и техники. Операция «Абсолютная решимость», направленная на захват венесуэльского лидера, продолжалась всего два часа 20 минут в ночь на 3 января.