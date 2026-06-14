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Трамп пригрозил «дискомбобулировать» противников

Президент США опять заговорил о «дискомбобуляторе».
Владимир Рубанов 14-06-2026 05:41
© Фото: realDonaldTrump, Truth Social

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением секретного оружия под названием «дискомбобулятор». Картинку на эту тему он разместил в социальной сети Truth Social.

Сгенерированное изображение подписано фразой «Вас дискомбобулируют». На нем американский лидер, предположительно находящийся на авианосце, разглядывает через бинокль корабли с американским флагом и истребители, летящие сквозь облака.

Трамп не уточнил, к кому конкретно относится его угроза. Слово «дискомбобулятор» можно дословно перевести на русский как «дезориентатор». Оно образовано от английского глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса -or.

В январе New York Post сообщила со ссылкой на венесуэльского военного, что в ходе американской операции по захвату президента Николаса Мадуро были использованы неизвестные вооружения, испускающие мощные звуковые волны. Позже Трамп раскрыл название этого секретного оружия - «дискомбобулятор».

Потом американский лидер заявил, что сам придумал это название. По его словам, американские военные успешно обезвредили противника в Венесуэле без потерь среди личного состава и техники. Операция «Абсолютная решимость», направленная на захват венесуэльского лидера, продолжалась всего два часа 20 минут в ночь на 3 января.

#Дональд Трамп #венесуэла #соцсети #дискомбобулятор
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