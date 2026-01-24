Трамп назвал примененное в Венесуэле оружие «дискомбобулятором»

Президент США Дональд Трамп назвал секретное оружие, предположительно использованное в атаке на Венесуэлу. Ранее он заявлял, что американские военные применили устройство, которое, по его словам, дезориентировало противника и предотвратило запуск ракет по американским вертолетам и самолетам.

В интервью газете New York Post Трамп назвал это оружие «дискомбобулятор» и добавил, что ему нельзя говорить об этом. Президент не раскрыл происхождение слова. Он добавил, что хотел бы обсудить новое вооружение, если бы это было возможно.

Слово discombobulator образовано от глагола discombobulate и значит «тот, кто приводит в замешательство и сбивает с толку» в шуточном, разговорном стиле. По сути, это юмористическое слово для обозначения человека или вещи, которые кого-то дезориентируют, путают, выводят из равновесия. Предположительно, это слово образовалось в XIX веке.

США 3 января атаковали Каракас, чтобы похитить президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. При этом не погиб ни один американский военнослужащий. Со стороны Венесуэлы убито около сотни человек.

Очевидцы сообщили о загадочном оружии, которое сделало технику венесуэльских военных неработоспособной. В частности, у защитников Мадуро якобы пошла кровь из носа, их рвало, а радиолокационные системы отключились.

Один из членов охраны рассказал, что внезапно появились беспилотники и вертолеты с американскими военными. Затем было применено звуковое оружие, вызвавшее дезориентацию и кровотечения у обороняющихся.