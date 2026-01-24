МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал примененное в Венесуэле оружие «дискомбобулятором»

До этого очевидцы сообщили о загадочном оружии, которое сделало технику венесуэльских военных неработоспособной.
Владимир Рубанов 24-01-2026 17:52
© Фото: CNP Ad Media, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал секретное оружие, предположительно использованное в атаке на Венесуэлу. Ранее он заявлял, что американские военные применили устройство, которое, по его словам, дезориентировало противника и предотвратило запуск ракет по американским вертолетам и самолетам.

В интервью газете New York Post Трамп назвал это оружие «дискомбобулятор» и добавил, что ему нельзя говорить об этом. Президент не раскрыл происхождение слова. Он добавил, что хотел бы обсудить новое вооружение, если бы это было возможно.

Слово discombobulator образовано от глагола discombobulate и значит «тот, кто приводит в замешательство и сбивает с толку» в шуточном, разговорном стиле. По сути, это юмористическое слово для обозначения человека или вещи, которые кого-то дезориентируют, путают, выводят из равновесия. Предположительно, это слово образовалось в XIX веке.

США 3 января атаковали Каракас, чтобы похитить президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. При этом не погиб ни один американский военнослужащий. Со стороны Венесуэлы убито около сотни человек.

Очевидцы сообщили о загадочном оружии, которое сделало технику венесуэльских военных неработоспособной. В частности, у защитников Мадуро якобы пошла кровь из носа, их рвало, а радиолокационные системы отключились.

Один из членов охраны рассказал, что внезапно появились беспилотники и вертолеты с американскими военными. Затем было применено звуковое оружие, вызвавшее дезориентацию и кровотечения у обороняющихся.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #discombobulator
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 