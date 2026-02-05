МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что гордится придуманным им названием оружия «дискомбобулятор»

Впервые слово «дискомбобулятор» прозвучало из уст Трампа после атаки на Венесуэлу.
Виктория Бокий 05-02-2026 05:37
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится придуманным им названием «дискомбобулятор» для оружия, которое было применено в Венесуэле. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Знаете, что делает (это оружие. – Прим. ред.)? Ничего из их военной техники не работало, вот что оно делает. Это мое название, я очень горд этим», - поделился глава Белого дома.

Напомним, в первый раз слово «дискомбобулятор» прозвучало из уст Трампа после атаки на Венесуэлу. В интервью газете New York Post он добавил, что ему нельзя было произносить это название. Однако о происхождении этого нового слова американский президент не стал распространяться, хотя очень хотел обсудить новое вооружение.

После сообщений о новом американском оружии в МИД РФ заявили, что не владеют информацией о появляющихся у других стран новых видах вооружения. Как сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, «на каждый чих не наздравствуешься».

#оружие #сша #Дональд Трамп #новое оружие #дискомбобулятор
