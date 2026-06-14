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Axios: Трамп пришел в ярость из-за ударов Израиля по Ливану

Президент США в резкой форме дал понять премьер-министру Израиля, что решение о новые ударах ЦАХАЛ по Бейруту лишено здравого смысла.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 22:19
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп был разозлен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удары по Бейруту. Об этом написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид после беседы с президентом США.

«Зачем Биби понадобилось устраивать эту чертову атаку? Я был так зол», - приводит Равид слова американского лидера.

Трамп добавил, что дал понять Нетаньяху, что у того нет никакого «чертова здравого смысла». Сегодня израильские военные атаковали южный пригород Бейрута. Канцелярия премьер-министра Израиля утверждает, что ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Дахии. По заявлению израильских властей, удары были нанесены «в ответ на обстрелы» со стороны шиитской организации израильской территории.

Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф высказался по ситуации. Он сказал, что произошедшее подрывает доверие к американцам, не обладающим желанием или способностью выполнять свои обязательства. Глава Пентагона Пит Хегсет предположил, что удары по Бейруту не помешают сделке с Ираном.

До этого сообщалось, что власти Израиля остались недовольны анонсированным подписанием сделки между США и Ираном. Один из источников портала Ynet назвал предстоящее соглашение плохим, он заявил, что сделка вредит израильским интересам. Еще один чиновник назвал соглашение США и Ирана «полным провалом». Он открыто заявил, что Трамп «подставил» Тель-Авив.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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