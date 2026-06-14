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ЦАХАЛ нанес удары в пригороде Бейрута

Удары были нанесены в ответ на обстрелы израильской территории.
Анастасия Митина 14-06-2026 14:32
© Фото: X/cym27s © Видео: X/roqchams, leb_now, cym27s

Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, сообщают местные жители в социальных сетях. При этом канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Дахии.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим целям "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте», - говорится в заявлении.

Удары были нанесены «в ответ на обстрелы» со стороны шиитской организации израильской территории. Отмечается, что Израиль не потерпит обстрелов своей территории.

Ранее Нетаньяху заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном еще не закончено. По последней информации известно, что число жертв израильских атак с начала эскалации в Ливане выросло до 3 637 человек.

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #удары
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