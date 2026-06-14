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В Таиланде заявили об отсутствии дискриминации в отношении граждан РФ

Российский МИД предупредил, что россиян в Таиланде могут задержать по инициативе США.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 21:42
© Фото: Carola Frentzen, dpa, Global Look Press

Таиланд остается безопасным местом для путешественников из любых государств, а все случаи нарушения местного законодательства разбираются без какой-либо дискриминации. С таким заявлением выступил заместитель представителя МИД королевства Панидон Патчимсават.

Дипломат ответил на предупреждение МИД России о возможных рисках задержания в Таиланде россиян по запросу США. Патчимсават подчеркнул, что страна гостеприимна и безопасна для туристов из всех стран.

«От всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил», - приводит слова дипломата ТАСС.

Патчимсават отметил, что Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе законодательства и правовых процедур. Он исключил возможность дискриминации по национальному признаку.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что россияне, находящиеся в Таиланде, могут быть задержаны по инициативе США в рамках действующих антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что с момента начала спецоперации практика применения «карательного правосудия» со стороны Соединенных Штатов значительно активизировалась. В связи с этим, МИД настоятельно рекомендовал россиянам, которые могут стать объектами уголовного преследования со стороны США, избегать поездок в Таиланд. Также рекомендуется избегать пересадок в таиландских аэропортах, так как эта страна связана с Америкой двусторонним договором о выдаче.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ предостерегли россиян от откликов на подозрительные предложения высокооплачиваемой работы в Таиланде. В подавляющем большинстве случаев за подобными объявлениями скрываются международные торговцы людьми. В последнее время в королевстве участились случаи похищения иностранцев. Наивных любителей легкого заработка переправляют в Мьянму, где заставляют работать в мошеннических колл-центрах. Заманивают же потенциальных жертв с помощью подставных вакансий.

#в стране и мире #сша #МИД РФ #Туристы #Таиланд #экстрадиция
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