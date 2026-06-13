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МИД предупредил россиян об угрозе ареста в Таиланде по запросу США

У туристов и бизнесменов есть риск оказаться под пристальным вниманием американских властей.
Владимир Рубанов 13-06-2026 03:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

МИД России рекомендовал россиянам быть крайне осторожными при поездках в Таиланд из-за риска задержания или ареста по запросам США. Об этом сказано в заявлении дипломатического ведомства.

Министерство предупредило граждан о необходимости проявлять бдительность как во время туристических поездок, так и при деловых визитах в Таиланд. Это связано с тем, что США активно проводят спецоперации для задержания россиян, находящихся на территории этой страны.

В МИД подчеркнули, что Таиланд стал одной из стран, где Вашингтон развернул охоту за гражданами России. Американские спецслужбы действуют напористо и без учета позиции властей Таиланда, применяя угрозы, психологическое давление и запугивание для склонения задержанных к признанию вины.

Особенно Вашингтон активизировал свои действия после начала специальной военной операции. На фоне введения экстерриториальных санкций против стратегических секторов российской экономики многие россияне рискуют оказаться под пристальным вниманием американских властей, даже не подозревая об этом.

В связи с этим МИД настоятельно рекомендовал россиянам, которые могут стать объектами уголовного преследования со стороны США, избегать поездок в Таиланд. Также рекомендуется избегать пересадок в таиландских аэропортах, так как эта страна связана с США двусторонним договором о выдаче.

Ведомство напоминает, что при поездках за границу необходимо иметь под рукой контактные данные загранучреждений МИД России. Российские дипломаты и консулы будут продолжать оказывать помощь соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом.

До этого МИД предупредил россиян о рисках откликов на подозрительные вакансии в Таиланде, за которыми часто стоят торговцы людьми. Похищенных переправляют в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах.

#сша #МИД России #туризм #аресты #Таиланд #экстрадиции
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