МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД предостерег россиян от отклика на подозрительные предложения работы в Таиланде

Доверчивых иностранцев насильно увозят в Мьянму и заставляют работать на мошенников.
Тимур Юсупов 07-05-2026 18:18
© Фото: Anik Rahman, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ предостерегли россиян от откликов на подозрительные предложения высокооплачиваемой работы в Таиланде. Как пишет издание 360.ru, в подавляющем большинстве случаев за подобными объявлениями скрываются международные торговцы людьми.

В последнее время в Таиланде участились случаи похищения иностранцев. Наивных любителей легкой наживы переправляют в Мьянму, где заставляют работать в мошеннических кол-центрах. Заманивают же потенциальных жертв с помощью подставных вакансий.

«Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества», - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что в Мьянме освободили из рабства похищенную россиянку. Она пробыла в плену несколько недель, у нее отобрали документы, угрожали и пытались заставить работать в скам-центре.

#в стране и мире #Мьянма #МИД РФ #Мошенники #Таиланд #рабство #похищения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 