МИД предостерег россиян от отклика на подозрительные предложения работы в Таиланде

В Министерстве иностранных дел РФ предостерегли россиян от откликов на подозрительные предложения высокооплачиваемой работы в Таиланде. Как пишет издание 360.ru, в подавляющем большинстве случаев за подобными объявлениями скрываются международные торговцы людьми.

В последнее время в Таиланде участились случаи похищения иностранцев. Наивных любителей легкой наживы переправляют в Мьянму, где заставляют работать в мошеннических кол-центрах. Заманивают же потенциальных жертв с помощью подставных вакансий.

«Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества», - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что в Мьянме освободили из рабства похищенную россиянку. Она пробыла в плену несколько недель, у нее отобрали документы, угрожали и пытались заставить работать в скам-центре.