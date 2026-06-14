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В Кремле опубликовали поздравительную телеграмму Путина Трампу

В поздравлении президент России Владимир Путин высоко оценивает взаимопонимание, сложившееся с лидером США, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 20:08
© Фото: Wu Xiaoling, XinHua, Global Look Press

Кремль опубликовал телеграмму от российского лидера Владимира Путина по случаю юбилея президента США Дональда Трампа. Сегодня хозяину Белого дома исполнилось 80 лет.

«Дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия», - говорится в документе.

В поздравлении Путин высоко оценивает взаимопонимание, сложившееся между главами государств. Подчеркивается, что оно позволяет прямо и откровенно обсуждать любые вопросы - как двусторонней, так и международной повестки.

Президент России выражает уверенность, что совместными усилиями российская и американская стороны могли бы придать отношениями между странами новое качество. Вместе США и Россия могут сделать многое для обеспечения международной безопасности и стабильности.

Путин пожелал своему американскому коллеге доброго здоровья, счастья и благополучия. Он также попросил передать наилучшие пожелания супруге американского лидера Мелании и всем членам его семьи.

Ранее состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, он продолжался около часа и, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, носил дружеский и откровенный характер. Трамп был тронут поздравлениями российского лидера. Он выразил благодарность и отметил, что Путин первым позвонил ему в Белый дом. Ушаков отметил, что общение двух лидеров проходило «неформально и не без доли юмора».

Путин поблагодарил президента США за послание с поздравлением с Днем России. Также лидеры обсудили ключевые темы международной ситуации, двусторонних отношений, возможные контакты обеих сторон. Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. По словам помощника президента, Путин всегда уважительно относился к бойцовским качествам Трампа. Глава государства отметил способность американского лидера держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться целей.

#в стране и мире #юбилей #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #поздравление
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