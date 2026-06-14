Путин поздравил Трампа с 80-летием

Беседа по телефону между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продолжалась около часа и носила дружеский и откровенный характер. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Трамп был тронут. Он выразил благодарность и отметил, что российский президент первым позвонил ему в Белый дом. Трамп признался, что число «80» не совсем ему симпатично, потому что он полон сил и энергии. По словам Ушакова, общение двух лидеров проходило «неформально и не без доли юмора».

Путин поблагодарил президента США за послание с поздравлением с Днем России. Также лидеры обсудили ключевые темы международной ситуации, двусторонних отношений, возможные контакты обеих сторон. Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США.

«Что касается поздравлений, то эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров», - сказал Ушаков.

По словам помощника президента, Путин всегда уважительно относился к бойцовским качествам Трампа. Глава государства отметил способность американского лидера держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться целей.

Кроме поздравления по телефону, президент РФ направил и поздравительное послание. В нем он отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и политика.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объяснял, что США испытывают трудности в реализации пониманий, достигнутых на саммите Путина и Трампа в Анкоридже. Вашингтон столкнулся с затруднениями из-за позиции украинских властей, сказал Ушаков. По его словам, на Аляске стороны достигли понимания о том, что каждая сторона будет предпринимать определенные действия для урегулирования украинского конфликта.

Путин говорил, что американский президент прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта, и делает это абсолютно искренне. Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями Трампа, в связи с этим нельзя сказать, что Москва что-то отвергает, отметил глава российского государства.